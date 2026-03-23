Kuşadası Belediyesi’nde, İstanbul merkezli soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ömer Günel’in tutuklanmasının ardından belediye meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplandı.
Seçim öncesinde CHP grubu kendi içinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Gökan Zeybek, Hikmet Saatçı ve Aydın milletvekilleri katıldı.
YENİ BAŞKANVEKİLİ DEMİRTAŞ
Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP’nin adayı Tahsin Demirtaş, yapılan oylama sonucunda belediye başkanvekili olarak seçildi.
Demirtaş, Günel’in yokluğunda belediye yönetimini geçici olarak devraldı.
Kuşadası Belediye Meclisi’nde CHP’nin 25 üyeyle çoğunluğu elinde bulundurması, seçim sonucunda belirleyici oldu.