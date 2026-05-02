Toyota'nın tamamen elektrikli SUV modeli bZ4X, yenilenen versiyonuyla otomobil dünyasını şaşırtmayı başardı. Araç, Edmunds tarafından yapılan gerçek yol testlerinde resmi menzil verilerini geride bırakarak verimlilik şovu yaptı.
Tesla'nın en dişli rakibi: bZ4X gerçek kullanımda menzil rekoru kırdı
Elektrikli otomobil dünyasında genellikle menzil kaybı konuşulurken, Toyota bZ4X ters köşe yaptı. Bağımsız testlerde resmi verisinden daha fazla yol kat eden model, düşük enerji tüketimiyle Tesla’nın ensesine yapıştı. İşte 2026 model bZ4X’in şaşırtan performans verileri.Derleyen: Abdullah Kerzi
Beklentilerin Ötesinde Bir Performans
505 KM Denildi, 532 KM Gitti!
Resmi EPA verilerine göre 505 km menzile sahip olan 2026 model bZ4X, gerçek dünya testinde bu rakamı 27 km aşarak tam 532 km yol kat etti. Elektrikli araçlarda menzilin aşılması nadir görülen bir başarı olarak kayda geçti.
Gerçekçi Test Koşulları: Şehir İçi ve Otoyol Karışık
Testler sadece ideal koşullarda yapılmadı. Sürüşün %60’ı dur-kalk trafiğin olduğu şehir içinde, %40’ı ise yüksek hızların olduğu otoyolda gerçekleştirildi. Klima ise tüm sürüş boyunca 22 dereceye sabitlendi.
Rekor Düşük Enerji Tüketimi
Aracın en dikkat çekici verisi tüketim tarafında geldi. 100 kilometrede sadece 14.48 kWh enerji harcayan bZ4X, resmi verilere göre %11.4 daha verimli bir performans sergileyerek mühendislik başarısını kanıtladı.
Rakiplerini Geride Bıraktı
Toyota bZ4X, sergilediği bu verimlilikle segmentindeki güçlü rakiplerini gölgede bıraktı. Test sonuçlarına göre Honda Prologue, Volkswagen ID.4 ve Nissan Ariya gibi modeller bZ4X'in verimlilik oranına yetişemedi.
ABD Pazarının Yeni Yıldızı
Satış rakamlarında da ivme kazanan model, ABD pazarında Tesla Model Y ve Model 3’ün ardından yılın en çok satan üçüncü elektrikli otomobili olmayı başararak podyuma çıktı.
Batarya ve Güç Seçenekleri
Yenilenen bZ4X, 73 kWh kapasiteli batarya ile donatılmış durumda. Önden çekişli (FWD) versiyon 204 beygir güç sunarken, dört tekerlekten çekişli (AWD) seçenek 218 beygir güçle performans severlere hitap ediyor.
WLTP vs EPA: Hangi Veri Daha Gerçekçi?
Avrupa normu olan WLTP’de 569 km menzil sunan araç, daha katı olan ABD (EPA) testlerinde 505 km olarak ölçülmüştü. Ancak gerçek yol testleri, aracın EPA verisinden çok daha fazlasını sunabildiğini kanıtlamış oldu.