Yeniçağ Gazetesi
02 Mayıs 2026 Cumartesi
Petrol ve altın fiyatlarında sert hareketlilik, dolar, gümüş ve bitcoin bugün ne kadar?

Petrol ve altın fiyatlarında sert hareketlilik, dolar, gümüş ve bitcoin bugün ne kadar?

Altın, dolar ve borsa piyasalarında hafta sonu son durum ne? Dünkü kapanışa göre fiyatlar nasıl değişti? Gram altın, çeyrek altın ve dövizde son durum...

Züleyha Öncü
Petrol ve altın fiyatlarında sert hareketlilik, dolar, gümüş ve bitcoin bugün ne kadar? - Resim: 1

Piyasalarda 1 Mayıs kapanış verileri ile 2 Mayıs güncel fiyatları karşılaştırıldığında, altın yatırımcısını yakından ilgilendiren bir geri çekilme yaşandığı görülüyor.

Petrol ve altın fiyatlarında sert hareketlilik, dolar, gümüş ve bitcoin bugün ne kadar? - Resim: 2

Gram Altın Bugün Ne kadar?

Kapalıçarşı verilerine göre dün 6.736,46 TL seviyesinden kapanış yapan gram altın, bugün 6.674,64 TL bandına geriledi.

Petrol ve altın fiyatlarında sert hareketlilik, dolar, gümüş ve bitcoin bugün ne kadar? - Resim: 3

Çeyrek Altın ve Yarım Altın Bugün Ne Kadar?

Benzer bir tablo çeyrek ve yarım altınlarda da kendini gösteriyor; çeyrek altın 11.014 TL’den 10.931,66 TL seviyesine inerken, yarım altın 21.863,32 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Petrol ve altın fiyatlarında sert hareketlilik, dolar, gümüş ve bitcoin bugün ne kadar? - Resim: 4

ONS Altın Bugün Ne Kadar?

Bu düşüşün ana tetikleyicisi olarak, ons altın 4.638,69 dolardan 4.593,46 dolara gerileyen küresel seyri gösteriliyor.

Petrol ve altın fiyatlarında sert hareketlilik, dolar, gümüş ve bitcoin bugün ne kadar? - Resim: 5

Brent Petrol Bugün Ne Kadar?

1 Mayıs günü 120 doların üzerini test eden Brent petrol, yeni günde 114 dolar seviyelerine çekildi. Uzmanlar, küresel arz risklerine dair haber akışının fiyatlarda dalgalanma yarattığını belirtiyor.

Petrol ve altın fiyatlarında sert hareketlilik, dolar, gümüş ve bitcoin bugün ne kadar? - Resim: 6

Dolar Bugün Ne Kadar?

Bugün anlık serbest piyasa abd doları alış fiyatı 45,177 TL, satış fiyatı 45,1936 TL şeklindedir.

Petrol ve altın fiyatlarında sert hareketlilik, dolar, gümüş ve bitcoin bugün ne kadar? - Resim: 7

Euro Bugün Ne Kadar?

Bugün anlık serbest piyasa euro alış fiyatı 52,8387 TL, satış fiyatı 52,8489 TL şeklindedir.

Petrol ve altın fiyatlarında sert hareketlilik, dolar, gümüş ve bitcoin bugün ne kadar? - Resim: 8

Gümüş Bugün Ne Kadar?

2 Mayıs 2026 itibarıyla gram gümüş, Investing ve Döviz verilerine göre yaklaşık 106 - 110 TL seviyelerinde, Bigpara verilerine göre ise 109 TL civarında hareket etmektedir.

Petrol ve altın fiyatlarında sert hareketlilik, dolar, gümüş ve bitcoin bugün ne kadar? - Resim: 9

Bitcoin Bugün Ne Kadar?

1 Bitcoin (BTC) fiyatı, anlık olarak 3.532.262 TL ve 78.280 dolara karşılık gelmektedir.

Petrol ve altın fiyatlarında sert hareketlilik, dolar, gümüş ve bitcoin bugün ne kadar? - Resim: 10

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Ekonomi Servisi
