ABD merkezli kozmetik devi Estée Lauder, mali toparlanma sürecini hızlandırmak için iş gücünde kapsamlı bir küçülmeye gidiyor. Şirket, daha önce 7 bin olarak açıkladığı işten çıkarma hedefini 10 bine kadar yükseltti.

Yeni plan kapsamında ek kesintilerle birlikte yaklaşık 200 milyon dolarlık tasarruf sağlanması amaçlanıyor. Küresel ölçekte yaklaşık 57 bin çalışanı bulunan şirketin özellikle mağaza bazlı personel sayısını azaltması bekleniyor.

MAĞAZADAN DİJİTALE KAYIŞ HIZLANIYOR

Üst yönetim, satış stratejisini fiziksel mağazalardan çevrim içi platformlara kaydırmaya odaklanmış durumda. Amazon ve TikTok Shop gibi dijital kanalların bu dönüşümde önemli rol oynaması planlanıyor.

2025 başında göreve gelen CEO Stéphane de La Faverie, üst üste üç yıl satış kaybı yaşayan şirketi yeniden yapılandırma sürecine sokmuştu. Yeni adımlarla birlikte vergi öncesi yıllık 1,2 milyar dolara kadar tasarruf sağlanabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan şirket, mali yılın geri kalanına ilişkin kâr beklentisini yukarı yönlü revize etti. Hisse başına kâr tahmini 2,35-2,45 dolar aralığına çıkarılırken, organik satış büyümesinin yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Çin pazarında son dönemde satışlarını artıran Estée Lauder, ABD’de ise yoğun rekabet nedeniyle yatay bir performans sergiliyor. Şirketin dönüşüm süreci ve olası stratejik hamleleri piyasa tarafından yakından izleniyor.