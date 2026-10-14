Kaynak: AA

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, törenin açılışında yaptığı konuşmada, 2015'ten bu yana kesintisiz olarak düzenledikleri yarışmayı, gençleri, insani değerleri önceleyen bir yayıncılık anlayışıyla buluşturan bir platform olarak gördüklerini söyledi.

Birbirinin benzeri içeriklerin durmadan üretilip tüketildiği bir dönemde, özgün düşünceyi desteklediklerini, gençleri nitelikli eserler üretmeye teşvik ettiklerini belirten Sobacı, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yarışmamıza 17 bin 585 öğrenci 13 bin 440 eserle başvurdu. Bu sayılar, ülkemizin dört bir yanında iletişimin her alanında söyleyecek bir sözü ve iddiası olan gençlerimizin varlığını açıkça ortaya koyuyor. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak bizim sorumluluğumuz, o sözün duyurulmasına, o iddianın pekişmesine katkı sunmaktır. Bu nedenle yarışmamızı yalnızca ödüllerin verildiği bir organizasyon olmakla sınırlı tutmuyor, gençlerimize öğrenebilecekleri, tecrübe kazanabilecekleri ve mesleği yakından tanıyabilecekleri imkanlar sunuyoruz."

Sobacı, "Bu yıl yarışmamıza, radyo dramadan kısa filme, belgeselden animasyona, video haberden dijital ürün geliştirmeye kadar uzanan 15 kategoride, 141 üniversiteden 2 bin 81 öğrencimiz, 2 bin 45 eserle başvurdu. Titiz bir ön değerlendirmenin ardından 41 üniversiteden 167 yarışmacımızın hazırladığı 133 eser finale kaldı ve alanında yetkin isimlerden oluşan seçici kurulumuzun değerlendirmesine sunuldu." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılına özel bir kategori oluşturduklarını dile getiren Sobacı, bunu milli hafızaya sahip çıkma sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

"AZİZ MİLLETİMİZ, İHANETE GEÇİT VERMEDİ"

Sobacı, 15 Temmuz'un, iletişimin bir milletin istiklali ve istikbali için ne denli hayati olduğunu bir kez daha bütün açıklığıyla gözler önüne serdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"O gece, FETÖ'cü hainlerin ilk hedeflerinden biri TRT'ydi. Kurumumuzu basan darbeciler, hakikati namlunun ucunda esir almak istediler fakat başaramadılar. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla sel olup meydanlara akan aziz milletimiz, ihanete geçit vermedi. 15 Temmuz özel kategorimize başvuran gençlerimiz, o gece henüz çocuktu. O çocuklar büyüdüler ve çocukken tanıklık ettikleri bir destanın anlatıcısı oldular. Belgesel, animasyon ve video haber alanlarında ürettikleri eserlerle, o geceyi kendi gözlerinden anlattılar. 'TRT hem bellektir hem gelecek' derken bizim kastettiğimiz, işte tam anlamıyla budur. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere kariyer yolculuklarında başarılar dileyen Sobacı, ödüle hak kazanan gençleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren genç iletişimcilere ödülleri verildi.

Kategorilere göre ödül alanlar şöyle:

15 Temmuz Özel Kategorisi (belgesel film, animasyon film, video haber):

1- Bidayet: Şehit Muhsin Kiremitçi - Tuana Aktaş - Selçuk Üniversitesi

Radyo Yayıncılığı Kategorisi:

Radyo Programı

1- Kaybolan Sesler Müzesi - Tuna Selçuker - Selçuk Üniversitesi

2- Gazilerin Sessiz Çığlığı - İnci Çelik - Selçuk Üniversitesi

3- Şehrin Ardında Kalanlar - Arda Doğan - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

TRT Özel Ödülü: Mayıs Yedisi - Yunus Emre Sevinç - Selçuk Üniversitesi

Radyo Drama

1- Beyaz Geminin Yolcuları - Eyyüb Karakuzu - Anadolu Üniversitesi

2- Temas - Attila Çeliksoydan - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

3- Bir Söz Yeter - Osman Enes Öztürk, Selman Taha Turhan - Selçuk Üniversitesi

TRT Özel Ödülü: Son Kayan Yıldız - Yalda Khani - Erciyes Üniversitesi

Canlı Yayın Sunumu

1- Arka Sokak Plakları - Birsen Aktan - Selçuk Üniversitesi

2- Yarım Kalan İlmek - Şeyma Sare Mıngır - İnönü Üniversitesi

3- Haber 17 - Hayrünnisa Şahin - Selçuk Üniversitesi

TRT Özel Ödülü: Gülizar ile Gün Başlıyor - Gülizar Cıngır - Selçuk Üniversitesi

Görsel Yayıncılık Kategorisi:

Animasyon Film

1- Son Vardiya - Seyit Serkan Demir - Selçuk Üniversitesi

2- Dünya Günü Kutlu Olsun - Selin Toprak - Anadolu Üniversitesi

3- Damla (Drip) - Zeynep Sude Yavuz - Kocaeli Üniversitesi

TRT Özel Ödülü: İmpasto - Alperen İçmez - Dokuz Eylül Üniversitesi

Belgesel Film

1- Kara Sevda - Mustafa Kağan İslamoğlu, Emirhan Duman, Berkay Fikret Şık - Karabük Üniversitesi

2- Tekno Çoban - Enes Öztürk - Atatürk Üniversitesi

3- Caz Cazdır - Toprak Bektaş, Mehmet Ali Genç, Sıla Buse Güler - Anadolu Üniversitesi

TRT Özel Ödülü: Son Ağ: Bir Gölün Hafızası - Rahmi Can Uysal - Selçuk Üniversitesi

Kısa Film

1- Uçak - Gülşat Kayıpbekova - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2- Tukum - Ahmet Hakan Eryılmaz - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

3- Pizza Kulesi - Talha Yasin Yaman - Bahçeşehir Üniversitesi

TRT Özel Ödülü: Mum - Ayzirek Karazakova - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Dijital Yayıncılık Kategorisi:

Dijital Ürün Geliştirme

1- Ulexy - Betül Gökçin - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2- Lunno - Damla Can - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

3- Pınel - Engelsiz Şehir Haritası - Sena Şeyda - Üsküdar Üniversitesi

TRT Özel Ödülü: Rod - Elif Ömeroğlu - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Sosyal Medya Yönetimi

1- Dakikada KPSS - Bahattin Yaman - Kocaeli Üniversitesi

2- Altın Jenerasyon - Alperen Önder, Atahan Cavcar - Anadolu Üniversitesi

3- Mohamed Fouadi - Mohamed Fouadi - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

TRT Özel Ödülü: Sosyanom - Fatihhan Adana - İbn Haldun Üniversitesi

Podcast

1- Tamamlanmamışlığa Övgü ve Eksik Olanın Estetiği - Yıldız Kaderli - Ankara Üniversitesi

2- Mavi Noktanın Ötesinde - Attila Çeliksoydan - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

3- 23.59 - Hasan Alperen Tuncer - İstanbul Üniversitesi

TRT Özel Ödülü: Sessiz Eşik - Emirhan Boz, Büşra Doğan - Erciyes Üniversitesi

Haber Yayıncılığı Kategorisi:

İnternet Haberi

1- Dünyanın 8. Kıtası - Görkem Batuhan Özçınar - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

2- Üç Savaş, Üç Nesil, Tek Miras - Muhammet Ergön - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

3- Tribünlere Çöken Karaborsa Bilet Karanlığı - Batuhan Çelik - İstanbul Aydın Üniversitesi

TRT Özel Ödülü: Taşların Hatırladığı İnsanlar - Yunus Soğukpınar - Yalova Üniversitesi

Video Haber

1- "Yürüyemezsin" Dediler, Olimpiyata Koşuyor - Özgür Recep Kocaoğlu - İstanbul Üniversitesi

2- Kavurma Olmasın - Recep Sulubay - İnönü Üniversitesi

3- Alabaş - Abdullah Anıl Yılmaz, Furkan Arık - Selçuk Üniversitesi

TRT Özel Ödülü: Tarih Kokuyla Canlanıyor - Hüseyin Dilber, Özcan Teymur, Elanur Aktaş - Süleyman Demirel Üniversitesi

İletişim Kampanyası

1- İz Hakkı - Burak Karaytu - Selçuk Üniversitesi

2- Kül Olmadan Önce - Mira Akpınar, Mustafa Melih Demir - Marmara Üniversitesi

3- Ben mi Ürettim, Yoksa Biz mi? - Hafize Tekden, Fadime Patat - Erciyes Üniversitesi

TRT Özel Ödülü: Ortak - Ufuk Yazgan, Tuba Kursak - Anadolu Üniversitesi