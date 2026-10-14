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Kaynak: Haber Merkezi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tanık olarak dinlenen Osman Aksu, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı ve ilk yönetmeni Osman Sınav’ın 2004 yılında Enver Altaylı tarafından tehdit ettirildiğini öne sürdü.

Aksu, Sınav’ın kendisine dizinin formatını değiştirmesi ya da projeden ayrılması yönünde baskı yapıldığını anlattığını iddia etti.

Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi de incelemeye alınırken dosyada tanık sıfatıyla ifade veren Osman Aksu, dizinin ilk yönetmeni Osman Sınav’la geçmişte yaptığı bir görüşmeyi anlattı.

Aksu, Habertürk’e aktardığı ifadesinde olayın 2004 yılının temmuz veya ağustos ayında yaşandığını belirtti. O dönemde Avcılar’da bulunan bir derneğe arkadaşı Tahsin Sefa’yı ziyaret etmek amacıyla gittiğini söyleyen Aksu, görüşme sırasında Osman Sınav’ın da derneğe geldiğini ifade etti.

‘YA DİZİYİ DEVREDECEKSİN VE AYRILACAKSIN YA DA FORMATINI DEĞİŞTİRECEKSİN’

Aksu’nun anlatımına göre dernek başkanı Tahsin Sefa, Osman Sınav’ın moralsiz olduğunu fark ederek kendisine bir rahatsızlığı olup olmadığını sordu. Sefa, Sınav’la özel olarak görüşmek istemesine rağmen Aksu’nun odadan çıkmasına izin verilmedi.

Aksu, görüşme sırasında Sınav’ın kendisine Enver Altaylı tarafından tehdit ettirildiğini ve dizinin formatının değiştirilmesinin istendiğini anlattığını öne sürdü.