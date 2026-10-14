Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentin huzur ve asayişinin sağlanması için çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve eğitim-öğretim ortamını olumsuz etkileyebilecek unsurları önlemek amacıyla ‘Okul Güvenliği’ kapsamında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada ekipler tarafından öğrencilerin yoğun olarak kullandığı kafeler ve öğrenci yurtları yakınında bulunan alanlar tek tek denetlenirken, şahısların kimlik kontrolü yapıldı.