UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Okan Buruk, takımın performansını değerlendirdi.

Maça istedikleri gibi başladıklarını belirten Buruk, ilk yarının son bölümünde savunmaya çekilmelerinin Barcelona'nın işini kolaylaştırdığını ifade etti.

'İLK YARI SONUNA DOĞRU ÇOK ÇEKİLDİK'

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İlk yarı belli dakikaya kadar istediklerimizi yaptık golü bulduk. İkinci golü de bulduk ama iptal oldu. İlk yarı sonuna doğru çok çekildik, hiç istemediğim bir şey; Barcelona'ya karşı... Kalenize yaklaşmaları tehlike, bunu biliyorduk. Yediğimiz gol şans golü... Yamal düştü, top arada kaldı....

Devre arası öne doğru çıkmamız gerektiğini söyledim ama çok erken 3-1 oldu. Maç bir anda değişti. Skor arttıkça moral düştü. İspanya'da dünya şampiyonu olan 7-8 oyuncusu var. Bu senenin çok formda oyuncuları vardı."

'BÖYLE BİR TAKIMA KARŞI HÜCUM PRES ZORDU'

"Baskı yapıyoruz ama baskılarda 'Top kaybedecekler mi?' derken çıkıyorlar... Pedri mesela, Rodri... Böyle bir takıma karşı hücum pres zordu. Zaman zaman denedik. Oyuncu değişiklikleri de sonuç getirmedi. Giren oyuncuları da çok etkiliydi."

'İKİNCİ YARIDAKİ ERKEN GOLLER BİZİ KOPARDI'

"2-0 olsa, belki yükseleceğimiz maç olabilirdi ama ikinci yarıda erken goller koparttı bizi. Belli şeyleri iyi, belli şeyleri kötü yaptık. Oyunculara söyleyecek çok bir şey yok."