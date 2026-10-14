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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, mücadeleyi değerlendirdi.

İptal edilen ikinci golün maçın gidişatını değiştirebileceğini belirten Sanchez, Barcelona'nın kalitesine dikkat çekti.

'2-0 OLSA ŞANSIMIZ OLABİLİRDİ'

Davinson Sanchez, "Şampiyonlar Ligi’nde detaylarla kazanıyorsunuz. 2-0 olsa şansımız olabilirdi. Onlar bize zarar vermeyi başardı. Seviye farkı var. Ne kadar iyi bir takım olduklarını görüyorsunuz." dedi.

'YENİDEN GALATASARAY GİBİ OLMALIYIZ'

Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam edebilmek için puan toplamaları gerektiğini vurgulayan Kolombiyalı futbolcu, "Hedefimiz belli, 3 puan almamız gerekiyor. Bu turnuvada tur atlamanız için puan almanız lazım. Yeniden Galatasaray gibi olmalıyız. Bugün seviyemizin altında kaldık." ifadelerini kullandı.