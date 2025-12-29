Yalova'daki operasyonda 3 polisin şehit olmasının ardından IŞİD'in Türkiye'deki faaliyetleri yeniden gündem oldu. IŞİD'in 'Marmara sorumlusu' olarak iki buçuk sene önce tutuklanan Bilal Özbuğday'ın serbest kaldığı ve YouTube kanalı açtığı ortaya çıktı.

TRT HABER YAPMIŞ

TRT Haber, 24 Mayıs 2023'te IŞİD'in 'Marmara sorumlusu' Bilal Özbuğday'ın İstanbul'da yakalandığını yazmıştı.

IŞİD'in Marmara sorumlusu

BirGün'ün aktardığına göre, iki sene önce çıkan bu habere karşın Marmara sorumlusu olarak geçen Özbuğday isimli şahsın, serbest kaldığı ortaya çıktı.

YOUTUBER OLMUŞ

Özbuğday'ın Takva isimli bir dergide yazılar yazdığı ve aynı isimle Youtube kanalında da 'hutbeler' verdiği görüldü.

IŞİD'in Marmara sorumlusu Youtuber olmuş