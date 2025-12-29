Yalova'da IŞİD'e yönelik operasyon esnasında meydana gelen çatışmada 3 polis şehit oldu. Operasyonda 6 terörist öldürüldü. Öte yandan 8 polis ve bir bekçi yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yaşananlara siyasetçilerden de tepki geldi.

'BU CEPHANELİĞİ NASIL ISKALADINIZ?'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, operasyonda 3 polisin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

"Yalova’daki o ev, bir günde o hale gelmedi. O silahlar oraya bir gecede girmedi. Gerçekleri karartarak, yasak koyarak bu vebali örtemezsiniz. Bu milletin evlatlarının canı, sizin siyasi imajınızdan değerlidir" diyen Emir "IŞİD bu şehre dün gelmedi. Dergi çıkardıkları, taban tuttukları biliniyor. Bugün de polisimizle saatlerce çatışacak kadar silah yığdıklarını büyük bir acıyla öğreniyoruz. Peki siz burnunuzun dibindeki bu cephaneliği nasıl ıskaladınız? O ev sıradan bir konut muamelesi gördüyse bu istihbarat zafiyetinin hesabını kim verecek" ifadelerini kullandı.

Murat Emir, şunları kaydetti:

“Yalova’da terör örgütü IŞİD’in yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen üç kahraman polisimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Acımız büyük ancak bu acı, ‘Geliyorum’ diyen ihmalleri konuşmamızı gerekli kılıyor. Artık bu acıları yaşamamak için sormamız gerekiyor. IŞİD bu şehre dün gelmedi. Dergi çıkardıkları, taban tuttukları biliniyor. Bugün de polisimizle saatlerce çatışacak kadar silah yığdıklarını büyük bir acıyla öğreniyoruz. Peki siz burnunuzun dibindeki bu cephaneliği nasıl ıskaladınız? O ev sıradan bir konut muamelesi gördüysebu istihbarat zafiyetinin hesabını kim verecek? Karşıda ağır silahlı teröristler varken prosedüre uygun, risk analizine dayalı, zırhlı araç ve Özel Harekât destekli bir giriş yerine, evlatlarımız neden savunmasız bir şekilde ateş hattında kaldı? Bu planlamayı kim yaptı? Eğer kahramanlarımız o evin terör inine dönüştüğünü, içeride ağır mühimmat yığınağı yapıldığını bilseydi prosedür gereği en önde zırhlı araçlarla, Özel Harekât’ın tam donanımlı timleriyle giderdi.

'BATSIN SİZİN KOLTUK SEVDANIZ'

Şehirde saatlerce çatışma sürerken sizin ilk işiniz RTÜK’ün üzerinden yayın yasağı getirmek ve DMM’den ‘Aman dezenformasyon var’ demek oldu. İnsanlar burnunun dibindeki tehlikeyi bilmesin, kimse ihmalleri konuşmasın, ‘Her şey kontrol altında’ yalanı sürsün diye, ilk dakikada gerçeğe sansür uyguluyorsunuz. Bu milletin evlatları toprağa düşerken sizin derdiniz ‘Haber duyulmasın, karizma çizilmesin’ ise yerin dibine batsın sizin koltuk sevdanız. O koltuklarda oturup sosyal medyadan hamaset yapmakla bakanlık yapılmaz. Yalova’daki o ev, bir günde o hale gelmedi. O silahlar oraya bir gecede girmedi. Gerçekleri karartarak, yasak koyarak bu vebali örtemezsiniz. Bu milletin evlatlarının canı, sizin siyasi imajınızdan değerlidir.”

'NEDEN SAATLER SÜREN BİR ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ?'

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, operasyona ilişkin, "Bu baskın neden saatler süren bir çatışmaya dönüştü? Polisimizin can güvenliği için sahadaki standartlar nedir? 'Yüksek riskli operasyon' protokolü nerede, nasıl uygulanıyor? Bugün Yalova'da neden işlemedi? Kim uygulamadı? Kim denetlemedi" diye sordu.

Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yalova Elmalık’ta IŞİD’e yönelik operasyonda şehit sayısının 4’e çıktığına dair bilgiler geliyor. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Bir 'ev baskını' diye başlayan bir operasyon saatler süren çatışmaya dönüyorsa, bu operasyon yapılan yerin basit bir saklanma evi olmadığını gösteriyor.

Bize gelen bilgiler, zırhlı araç ve Özel Harekat desteğinin ilk anda sahada olmadığı, operasyonun Yalova Terörle Mücadele ekiplerince yürütüldüğü ve desteğin daha sonra Bursa'dan talep edildiği yönünde. Eğer bunlar doğruysa mesele sadece bir çatışma değil; operasyon planlaması ve personel güvenliği açısından kabul edilemez bir zafiyettir. Şimdi soruyorum: Bu baskın neden saatler süren bir çatışmaya dönüştü? Polisimizin can güvenliği için sahadaki standartlar nedir? 'Yüksek riskli operasyon' protokolü nerede, nasıl uygulanıyor? Bugün Yalova'da neden işlemedi? Kim uygulamadı? Kim denetlemedi? Bir kez daha aziz şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır; yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum."

8 SAATE YAKIN ÇATIŞMA

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, olay sonrası açıklama yaptı. Günaydın şunları kaydetti:

“Yalova’da 02:00’den 09:40’a kadar saatlerce çatışma.. Üç polisimiz şehit, sekiz polis ve bir bekçimiz yaralı. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. IŞİD’in Türkiye’de ne denli yaygın ve güçlü bir yapılanmasının olduğunu gösteren bu örnek, tehlikenin boyutunu da ortaya koyuyor. Öldürülen IŞİD’lilerin tamamı Türk vatandaşı olsa da bunların yabancı bağlantılarının ortaya çıkarılması büyük önem taşıyor. Türkiye, yasa dışı göç ve sınır güvenliği de dahil olmak üzere güvenlik konseptini tümüyle yeniden gözden geçirmek ve köklü önlemler almak zorundadır.”

İKİ YIL ÖNCE ÖNERGE VERİLDİ

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın "Yalova merkezli IŞİD yapılanması" iddiasının araştırılması için iki yıl önce verdiği, reddedilen araştırma önergesi yeniden gündeme geldi.

Salıcı’nın 2 yıl önce Meclis’e sunduğu ancak gündeme alınmayan araştırma önergesinde “IŞİD terör örgütünün ülkemizde ‘Mektebi Furkan’ adı altında yeniden yapılanmasının önüne geçmek için” araştırma komisyonu kurulması, Meclis’in bu durumu araştırması istendi.

Önergedeki iddialar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın IŞID'in yeni yapılanması “Mektebi Furkan” hakkında hazırladığı iddianameye dayandırıldı.

Önergede, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Çeçenistan, Mali, Uganda, Sudan’da örgüte yeni eleman kazandırmak için propaganda faaliyetleri yürütüldüğü iddiasına yer verildi. Bu kapsamda örgüte maddi kaynak yaratmak için çalışmalar yürütüldüğü ve silahlı ve askeri çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Militanların silahlı ve askeri eğitimlerini Gürcistan’da aldıkları, eğitimlerini tamamlayan militanların Gürcistan’dan Türkiye’ye geldikleri belirtildi.

Salıcı’nın araştırma önergesi Meclis gündemine alınmadı.