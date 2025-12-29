Sözcü'de yer alan habere göre, Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yapılan operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. 8 polis ve 1 bekçi ise yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Olay kamuoyunda tepki çekerken 5 ay öncesine ait bazı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 19 Ağustos tarihinde paylaşılan görüntülerde, Arapça yazıların olduğu bir konvoy göze çarpıyor. Görüntülerde siyah zemin üzerine beyaz Arapça, "kelime-i tevhid/şehadet" yazılı olan, Türkiye'de genelde "Tevhid bayrağı" olarak anılan pankartlar yer alıyor.

DÜĞÜN KONVOYU DEMİŞLERDİ

Görüntülerin ortaya çıktığı dönemde yapılan açıklamada 'düğün konvoyu' olduğu belirtilirken, polisin konvoyu durdurduğu ve bayrakların indirilmesi istendiği aktarıldı.