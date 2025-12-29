Futbolda bahis ve şike operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı.

14 futbolcu, 1 TFF görevlisi 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlar arasında Eski Galatasaray yöneticisi ve iş insanı Erden Timur da yer almıştı.

ADLİYEYE SEVKLER

Timur hakkında ise şüpheli finansal işlemler ve bahis hesapları tepsit edildiği başsavcılık açıklamasında belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin gece yarısı itibarıyla tamamlandığı öğrenildi.

Erden Timur, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve futbolcuların da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ERDEN TİMUR'UN EMNİYETTEKİ İFADESİ



İş insanı Erden Timur’un ifadesi ortaya çıktı. Erden Timur’a sorulan isimler arasında Paramount Otel’in alınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 16 Ekim’de Cihan Ekşioğlu ile birlikte gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Şaban Kayıkçı da soruldu. Erden Timur Şaban Kayıkçı’yla ilgili “Şaban Kayıkuzun süredir tanıdığım bir iş insanıdır. Ortak arsa aldığım bir kişidir. Aramızda ki finansal işlemler borç alışverişinden ibarettir. Tüm bu işlemlerin sözleşmelerini ve belgelerini avukatlarım dosyaya hemen sunabilir” dedi.

RAMS GRUBU İLE PARA ALIŞVERİŞİ

Erden Timur’a sorulan bir diğer isim ise son dönemde Türkiye’de adını çok sık duyuran Rams Grubu oldu. Rams Grubu yöneticisi Derviş Bülbül’le olan ilişkisi hakkında Erden Timur “Yazıcı Sarraf ve Kuyumculuk San. Tic. Limited Şirketi ile aramızda ki finansal işlemler altın alım-satım, bozdurma gibi işlemlere konudur. Yukarıda belirttiğim gibi bazı yakınlarımızdan aldığım borçları, ülkemizde ki yerleşik örf gereği altın endeksli veya fiziki altın olarak borç aldığımız için bu şirketle bu işlemleri yaptık. Şirket sahibi İlhami Yazıcı’dır, kendisini tanırım ama yüz yüze görüşmedim, sadece 2-3 defa telefonda görüştüm. Çoğu altın alım-satım, bozdurma işlemini bu şirketten yaparım. Praxio S.C.S bizim Almanya’da ki ve Lüksemburg da ki şirketlerimize hukuk, mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti aldığımız şirkettir. Bu şirkete gönderilen tutarlarda Almanya da yaptığımız projeler ile ilgili olarak kullanılacak proje finansman kredisi için ilgili projelere gönderilen öz kaynak bedelleri banka finansmanı şartından ötürü, bu firmanın açtığı escrow account (güvenli hesaba) gönderilmektedir. Tüm bu işlemlerin sözleşmelerini ve belgelerini avukatlarım dosyaya hemen sunabilir. Bu işlemler arasında yer alan Derviş BÜLBÜL isimli şahıs Kazakistan da birlikte proje yaptığımız ortaklık yapmış olduğum iş insanıdır. 2021 yılından beri kendisi ile borç alıp verme işlemlerimiz olur. Hepsinin sözleşmelerini ve gerekli belgelerini avukatlarım dosyaya hemen sunabilir.”



VEYSEL ŞAHİN DE SORULDU

Yasadışı bahis baronu Veysel Şahin’in Erden Timur’a ait inşaatlardan daire aldığı uzun süredir gündemde olan bir konuydu. Erden Timur’a Emniyet ifadesinde bu konu da soruldu. Erden Timur şöyle yanıt verdi:

“Veysel Şahin isimli şahsı da kişisel olarak tanımıyorum. Veysel Şahin isimli şahıs 2014 yılında 22 Adet, 2015 yılında 2 adet Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiinde ki Nef13 projesinden 57şer metrekarelik gayrimenkul satın almış. Bu gayrimenkulleri 26 ay taksitle satın almıştır. Bu projeden o dönemde yaklaşık 1000 daire sattık. O dönemde satılan tüm gayrimenkuller ile kıyaslandığında emsalleri ile aynı satış fiyatıyla satılmıştır. Tüm satışların belgelerini avukatlarım dosyaya sunacaktır. Şirketim bugüne kadar yaklaşık 46.000 adet konut ve arsa satmıştır, tüm satışlar ilgili satış ofisinde veya ilgili bayide satış müdürleri veya görevli kişilere verilen vekaletler suretiyle onlar tarafından yapılmaktadır. Veysel Şahin isimli şahsa yapılan satımlarda bu şekilde ilgili satış yetkililerinin imzası ile yapılmıştır. Kaldı ki 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda Veysel Şahinhakkında yasadışı bahisle veya başkaca bir suça ilişkin herhangi bir veri yoktur. Kendisi ile ilgili suçlamalar kamuoyuna 2017 yılından sonra yansımıştır. Bahse konu Veysel Şahin isimli şahsa almış olduğu 24 daire BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret adına kayıtlıdır. Satış vaadi sözleşmesi yapılan bu dairelerin tapu da devri yapılmamıştır, çünkü Veysel Şahin hakkında adli tahkikat yapıldığı bilgisi 2017 yılında tarafımıza İstanbul Emniyeti tarafından sözlü olarak bildirildi. Bizde o günden şirketi devrettiğimiz Mayıs 2023 tarihine kadar tabuları devretmedik. Şirketi devrederken de devranlara (Öz Uyar İnşaat L.T.D) yetkilerine bu durumu bildirdik. Bildiğimiz kadarı ile tapular hala devredilmedi. Ve bize Emniyet tarafından yapılan sözlü bilgilendirme uyarınca ciddi bir tazminat yükümlülüğü taşımamıza rağmen yaklaşık 6 yıl şirketi devredene kadar tapuları devretmedik. Tapu kayıtlarında görülecek bu husus talep edildiğine görülecektir. Bizde bu konu ile ilgili tüm belgeleri, sözleşme örneklerini avukatlarım ayrıca savcılığa sunacaktır.”

NE OLMUŞTU?

Futbolda bahis ve şike operasyonu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği aktarılmıştı. Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirildi. 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği belirtilmişti.

