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TRT Genel Sekreteri Mesut Eker'in makam aracı 7 Mayıs'ta Kahramankazan gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 7,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 2 makam şoförü gözaltına alınırken TRT Genel Sekreteri Mesut Eker'in "olayla ilgisi olmadığı" belirtildi.

Nefes'ten Özgür Cebe'nin haberine göre, TRT Genel Sekreteri Mesut Eker’in makam aracı, 7 Mayıs günü sabah 07.00’de Kahramankazan gişelerinde polis tarafından durduruldu. Takibe alınan araçta yapılan aramada kokain, eroin ve esrar maddelerinden oluşan toplam 7,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta, genel sekreterin makam şoförü Çağlar Yılmaz ile yine TRT’de şoför olarak görev yapan ve uyuşturucunun otoyol gişelerinde ele geçirildiği saatte TRT Ankara Genel Müdürlüğü’nde nöbetçi olan Mehmet Özdemir gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen iki şoför, sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HTS VE PTS KAYITLARIYLA TESPİT EDİLDİ

Narkotik dedektiflerinin, uyuşturucu ele geçirilen makam aracıyla ilgili kamera kayıtları, KGYS görüntüleri, Plaka Takip Sistemi kayıtları ve şoförlerin olay öncesi ve sonrası birlikte hareket ettiklerine dair Bilgi Teknolojileri Kurumu İletişim Başkanlığından talep edilen HTS kayıtları üzerinden yaptığı araştırma ve incelemelerde, her iki şoförün de makam aracıyla gece geç saatlerde Ankara’dan İstanbul’a hareket ettikleri belirlendi.

Şoförlerin, uyuşturucu maddeleri paketler halinde araca yükledikten sonra aynı gece tekrar Ankara’ya döndükleri ve sabaha karşı polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda Kahramankazan gişelerinde durdurularak araçta yapılan aramada uyuşturucularla birlikte yakalandıkları ortaya çıktı.

YOLDA ÇEVİRME OLUR DİYE GÖREV EMRİ ÇIKARIP ÖYLE TAŞIMIŞLAR

Tutuklanan her iki şoförün de TRT bünyesinde hizmet alımı statüsünde taşeron firma elemanı oldukları öğrenildi. TRT Genel Sekreteri Mesut Eker’in makam şoförlüğünü yapan Çağlar Yılmaz’ın ise TRT bünyesindeki Ulaştırma ve Şoförlerden Sorumlu Müdür Hasan Göçer’in yakın akrabası olduğu bildirildi.

Müdür Hasan Göçer ile akrabası olan makam şoförü Çağlar Yılmaz’ın Ankara’nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları belirtildi. Gece Ankara’dan yola çıkıp İstanbul’a giderek uyuşturucu maddeyi araca yükleyen ve aynı gece geri dönen iki şoförün, yolda polis veya jandarmanın yol kontrolü yapma ihtimaline karşı İstanbul’a gitmek için “taşıt görev emri” ile yola çıktıkları ve bu görev emrinde Hasan Göçer’in imzasının olduğu ortaya çıktı.

VAN VE DİYARBAKIR’DA DA UYUŞTURUCU YAKALANMIŞTI

2022 ve 2024 yıllarında da Diyarbakır ve Van’da TRT’nin naklen yayın aracında TRT’nin kadrolu ve taşeron firma şoförleri yakalanmıştı. Bu görevlerde de Ulaştırma ve Şoförlerden Sorumlu Müdür Hasan Göçer’in taşıt görev emrinde imzası vardı.

TRT Genel Sekreteri Mesut Eker’in olayla bir ilgisinin olmadığı, kendisinden habersiz makam aracının İstanbul’a götürüldüğü kesinlik kazanırken, olayla ilgili kendisinin de Narkotik Büro Amirliğinde ifadesinin alındığı bildirildi. Ulaştırma Müdürü Hasan Göçer hakkında da kurum içinde idari yönden soruşturma açıldığı kaydedildi.