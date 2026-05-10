Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şu şekilde:

15 Mayıs Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

16 Mayıs Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)

20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17 Mayıs Pazar:

17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani)

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Papara)