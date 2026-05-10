TFF 1. Lig play-off 2. turunda Sipay Bodrum FK, yarın Çorum FK’yi sahasında konuk edecek. Karşılaşma Bodrum İlçe Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.
Normal sezonu 38 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 5. sırada tamamlayan Bodrum FK, play-off ilk turunda Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Konuk ekip Çorum FK ise 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 71 puanla sezonu 4. sırada bitirdi. İlk turda Ankara Keçiörengücü karşısında 1-0’lık galibiyet elde eden Çorum temsilcisi, adını 2. tura yazdırdı.
Çift maç eleme sistemiyle oynanacak eşleşmenin rövanşı 15 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Çorum Şehir Stadı’nda yapılacak.
Tur atlayan ekip, finalde Esenler Erokspor ile Süper Lig bileti için karşı karşıya gelecek.