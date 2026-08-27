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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, tren yolculuklarında yeni dönemin başlayacağını açıkladı.

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan duyuruya göre, 1 Eylül itibarıyla tren yolculuklarında tamamen e-bilet uygulamasına geçilecek.

E-BİLET DÖNEMİ BAŞLIYOR

TCDD Taşımacılık’ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bir süredir devrede olan e-bilet uygulamasına ilişkin bilgi verildi.

Dijital dönüşümde yeni bir adım atıldığı belirtilen açıklamada, e-belge dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 Eylül’den itibaren e-bilet uygulamasına geçileceği bildirildi.

YOLCULAR E-BİLETLERİNE NASIL ULAŞACAK?

Açıklamaya göre yolcular, bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen “Yolculuk Bilgilendirme” e-postasında yer alan PDF dokümanı üzerinden e-biletlerine erişebilecek.

PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayan yolcular, e-biletlerini kolayca görüntüleyebilecek.

BİLETLER DİJİTAL VE GÜVENLİ OLACAK

TCDD Taşımacılık, yeni uygulamayla biletlerin artık dijital, güvenli ve her an erişilebilir olacağını vurguladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Biletinizi alın, ‘Yolculuk Bilgilendirme’ e-postanızı açın, PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayın, e-biletinize kolayca ulaşın.”

DAHA AZ KAĞIT, DAHA GÜÇLÜ DİJİTAL ALTYAPI

TCDD Taşımacılık, yeni uygulamayla daha az kağıt kullanımı, kolay erişim, güvenli belge yönetimi ve daha güçlü dijital altyapı hedeflendiğini belirtti.

Açıklamada, “Geleceğin demir yollarını bugünden inşa etmek için gelişmeye ve dönüşmeye devam ediyoruz” denildi.