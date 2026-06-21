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Altınordu altyapısından yetişen ve modern bek/savunma özellikleriyle dikkat çeken Enes Yetim, 52 Orduspor FK formasıyla geçirdiği 3 başarılı yılın ardından kariyerinde yeni bir döneme geçiş yapıyor. Özellikle geride kalan sezonda sergilediği performans, genç oyuncuyu transfer döneminin aranılan isimleri arasına soktu.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN OLDU

Gerek normal sezonda gerekse TFF 3. Lig play-off serüveninde kritik maçlara damga vuran Enes Yetim, mor-beyazlı ekibin şampiyonluk kupasını kaldırmasında kilit rol oynadı. Sadece savunmadaki geçit vermez görüntüsüyle değil, savunmadan hücuma geçişlerde sergilediği pas kalitesi ve kanat bindirmeleriyle de teknik heyetin en güvendiği isimlerin başında yer aldı.

3 LİGDEN BİRDEN RESMİ KANCA

52 Orduspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübe şampiyonlukla veda eden ve bonservisini eline alan 22 yaşındaki futbolcu için menajerler ve kulüpler adeta sıraya girdi. Geleceğe yatırım yapmak ve savunma hattını güçlendirmek isteyen;

-Trendyol 1. Lig,

-Nesine 2. Lig,

-TFF 3. Lig'den şampiyonluk hedefleyen birçok köklü kulübün genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve resmi tekliflerini ilettiği öğrenildi.

Kariyerinde yeni bir basamak atlamaya hazırlanan ve gelen teklifleri projesine göre değerlendirmek isteyen Enes Yetim'in, önümüzdeki günlerde kararını vererek yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.