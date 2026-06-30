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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin genel ticaret sistemi kapsamındaki dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, Trakya'da yer alan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan mayıs ayında toplam 308 milyon 672 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

EN FAZLA İHRACAT TEKİRDAĞ'DAN

Bölge illeri arasında en yüksek ihracat 276 milyon 663 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı. Kırklareli 22 milyon 66 bin dolar ile ikinci, Edirne ise 9 milyon 943 bin dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Aynı dönemde bölgeden gerçekleştirilen toplam ithalat ise 251 milyon 245 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İHRACATTA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Tekirdağ'da en fazla ihracat demir ve demir dışı metaller sektöründe gerçekleşirken, Kırklareli ve Edirne'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ilk sırada yer aldı.

İhracat pazarlarında ise Kırklareli ve Edirne'nin en fazla ürün gönderdiği ülke Bulgaristan olurken, Tekirdağ'ın en büyük ihracat pazarı Almanya oldu.