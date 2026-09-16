Kaza, saat 09.00 sıralarında Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Elpe (44) yönetimindeki traktör hareket halindeyken, römork devrildi. Traktör ile römork arasındaki dengeyi sağlayan avare demirinin kırılması sonucu yaşanan kazada Sara Elpe (21), Mukaddes Ölçer (19), Ayşe Ölçer (15) ve Gülay Erkaçmaz (19) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.