Merkezde 2025 yılında 1166 adet tarım makinesinin testi gerçekleştirildi. Merkez müdürü Meltem Deniz Can, "Kredili satışa esas testleri de gerçekleştiriyoruz. Böylece çiftçiye sağlanan krediler doğru ve test edilmiş ekipman için kullanılıyor" dedi.

Tarım Alet ve Makine Test Merkezi’nde, Türkiye’de üretilen ya da ithal edilen her türlü traktör ve tarım makineleri bilimsel testlerden geçiriliyor. Türkiye’nin 81 iline hizmet sağlayan merkezde uygunluk değerlendirme, deney ve belgelendirme faaliyetleri tarafsız, bağımsız ve kamu yararı gözetilerek gerçekleştiriliyor.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na da teknik servis hizmeti sağlanıyor. Merkez, Türk Akreditasyon Kurumu’nun kurulmasıyla birlikte kamuda ilk akredite olan kurumlar arasında yer alıyor. Merkezde 2025 yılında 1166 adet tarım makinesinin testi gerçekleştirildi.

'YERİNDE DENEY HİZMETİ VERİYORUZ'

Merkez müdürü Meltem Deniz Can, 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir kurum olduklarını söyleyerek, "Türkiye’de üretilen ya da ithal edilen her türlü traktör ve tarım makineleri merkezimizde bilimsel testlerden geçiriliyor. Edirne’den Kars’a kadar teknik ekiplerimiz yerinde deney hizmeti verebiliyor. 2025 yılı baz alındığında 1166 test gerçekleştirdik. Bu rakam, mevcut kapasitemizin yalnızca yüzde 30'u. Aslında 3 katı hizmet verebilecek insan kaynağına ve altyapıya sahibiz" dedi.

Can, 3 temel alanda faaliyet yürüttüklerini söyleyerek, "TAMTEST OECD'nin Türkiye'de atanmış tek yetkili servisi. Traktör kodları testlerini ülkemizde yapabilen başka bir birim bulunmuyor. Birinci ayağımız OECD traktör testleri. İkincisi traktör dışındaki tüm tarımsal mekanizasyon araçlarının testleri. Süt sağım tesislerinden pulluk sistemlerine, güneş enerji sistemlerinden farklı ekipmanlara kadar her türlü test yapılabiliyor. Üçüncü alanımız ise 5996 sayılı kanun kapsamında zirai mücadele makineleri. Bu makinelerin testleri Türkiye’de sadece merkezimiz tarafından yapılıyor ve ruhsatlandırma süreçleri bizim raporlarımıza dayanıyor" diye konuştu.

'ANAHTAR ROL ÜSTLENİYORUZ'

Can, deney ve raporlama faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlara göre yürüttüklerini söyleyerek, "Dolayısıyla yaptığımız her işin arkasında bilimsel veriler ve kıymetli hizmetler bulunmakta. Kredili satışa esas testlerde başvurular Tarım Reformu Genel Müdürlüğü üzerinden yapılıyor. Sevkin ardından firmalarla sözleşme imzalıyoruz. Ekipman merkeze getirilebildiği gibi yerinde test de yapılabiliyor.

Sahada yapılan testlerin ardından veriler analiz edilerek rapor hazırlanıyor. İmzaların tamamlanmasının ardından rapor firmayla ve Ziraat Bankası birimleriyle paylaşılıyor. Böylece çiftçiye sağlanan krediler doğru ve test edilmiş ekipman için kullanılıyor. Kamu kaynaklarının doğru ekipmanla çiftçiye ulaşmasında anahtar rol üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.