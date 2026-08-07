Kaza, Niksar ilçesi Kumçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. H.Ö. (34) idaresindeki Niksar’dan Tokat istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, İ.A. (76) yönetimindeki traktör ile çarpıştı.
1’İ AĞIR 5 YARALI VAR
Kazada hafif ticari araç sürücüsünün yanı sıra S.C. (37), B.Ö. (29) U.Ö. (2) yaralandı. Kaza sonrası ikiye ayrılan traktörün sürücüsü İ.A ise ağır yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan yetkililer vatandaşları sık sık trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.