Konya’da Adana Çevre Yolu’nda iki gün önce yaşanan olayda, iki otomobilin trafikte yarış yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğun trafikte makas atarak ilerleyen ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan araçlar için çalışma başlattı.

KOVALAMACA SONRASI YAKALANDILAR

Trafik ekipleri tarafından takibe alınan sürücülerden biri “dur” ihtarına uymadı. Yaşanan kovalamacanın ardından her iki araç da Şehit Furkan Doğan Caddesi’nde durdurularak sürücüler yakalandı.

Sürücülerden M.A.A’ya “kara yollarında yarış yapmak” ve “makas atmak” suçlarından toplam 136 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl 2 ay el konulurken, aracı da 4 ay trafikten men edildi.

Diğer sürücü E.B’ye ise “yarış yapmak”, “makas atmak” ve “dur ihtarına uymamak” gerekçeleriyle toplam 336 bin lira ceza uygulandı. Bu sürücünün ehliyetine 2 yıl 4 ay süreyle el konulurken, aracı 6 ay trafikten men edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Toplamda 472 bin lira ceza kesilen iki sürücü hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.