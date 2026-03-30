Sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir'de meydana gelen kazada şehit olan polisin kalp masajı ile hayata döndürüldüğü bildirildi.

VALİLİK: 4 AĞIR 30 KİŞİ YARALANDI

Kazaya ilişkin olarak İstanbul Valiliği'nden yeni bir açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır.

Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

