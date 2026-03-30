Almanya ile gizli savunma anlaşması: Bir ülke daha silahlanıyor

Program kapsamında, Newcastle yakınlarında yaklaşık 850 milyon dolar değerinde bir üretim ve bakım tesisinin kurulması planlanıyor.

Söz konusu yatırımın 137 milyon dolarlık bölümünün doğrudan harp başlığı üretimine, kalan kısmının ise bakım, entegrasyon ve lojistik altyapıya ayrılması öngörülüyor.

Hayata geçirilmesi planlanan yerli üretim altyapısının, Avustralya Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetlerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Bu kapsamda mühimmat tedarik süreçlerinin hızlandırılması, uzun süreli operasyonlarda stok sürdürülebilirliğinin artırılması, deniz ve hava unsurlarının daha etkin ve kesintisiz kullanılması hedefleniyor.

Özellikle Hobart-class destroyer platformları ile F-35A Lightning II savaş uçaklarının, bu altyapı sayesinde daha etkin bir şekilde idame edilmesi ve Avustralya’nın dağıtık, uzun menzilli taarruz kabiliyetinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.