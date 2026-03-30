Avustralya, güdümlü silah üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak ve tedarik zincirlerini güvence altına almak amacıyla Avrupa savunma sanayii ile önemli bir iş birliğine imza attı.
Almanya ile gizli savunma anlaşması: Bir ülke daha silahlanıyor
Avustralya, deniz ve hava taarruz kabiliyetini güçlendirmek için Almanya ile savunma iş birliğine gitti. Bu anlaşmayla birlikte NSM ve JSM füzelerinin harp başlıkları Avustralya'da üretilecek.Derleyen: Sinan Başhan
SavunmaSanayi ST'de yer lan habere göre; Canberra yönetimi, Almanya ile birlikte NSM ve JSM füzelerinin harp başlıklarının yerli üretimini başlatmaya hazırlanıyor.
Avustralya, Guided Weapons and Explosive Ordnance (GWEO) programı kapsamında füze üretiminde yerelleşme adımlarını hızlandırıyor.
Bu kapsamda Avrupa merkezli savunma firmalarıyla yürütülen iş birlikleri, yalnızca üretimi değil; bakım, sürdürülebilirlik ve ömür döngüsü yönetimini de kapsıyor.
TDW, MBDA Deutschland bünyesinde faaliyet gösteren ve gelişmiş harp başlığı teknolojileriyle bilinen bir şirket.
Bu iş birliğiyle, TDW’nin delici ve parça tesirli gelişmiş harp başlığı teknolojisinin Avustralya’nın yerli üretim ekosistemine entegre edilmesi planlanıyor.
Anlaşma kapsamındaki iki kritik sistem, Avustralya’nın mevcut ve gelecekteki deniz-taarruz kabiliyetinin temelini oluşturuyor.
NSM (Naval Strike Missile) yani Kongsberg Defence and Aerospace tarafından geliştirilen gemisavar füze, 185 km’nin üzerindeki menzili ve pasif görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığı ile öne çıkıyor.
Radar izini minimize eden alçak irtifa uçuş profili sayesinde yüksek hayatta kalabilirlik sunuyor. Otonom hedef tanıma kabiliyeti ile karmaşık deniz hedeflerine karşı etkinlik sağlıyor.
NSM’nin havadan atılan versiyonu olan JSM (Joint Strike Missile) ise özellikle F-35 Lightning II ile tam uyumlu olacak şekilde geliştirildi. 275 km’nin üzerindeki menzili ve çift yönlü veri bağı sayesinde uçuş sırasında hedef güncelleme imkânı sunuyor.
Dahili silah istasyonunda taşınabilmesi, platformun düşük görünürlük kabiliyetini korumasına olanak tanıyor.
Program kapsamında, Newcastle yakınlarında yaklaşık 850 milyon dolar değerinde bir üretim ve bakım tesisinin kurulması planlanıyor.
Söz konusu yatırımın 137 milyon dolarlık bölümünün doğrudan harp başlığı üretimine, kalan kısmının ise bakım, entegrasyon ve lojistik altyapıya ayrılması öngörülüyor.
Hayata geçirilmesi planlanan yerli üretim altyapısının, Avustralya Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetlerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Bu kapsamda mühimmat tedarik süreçlerinin hızlandırılması, uzun süreli operasyonlarda stok sürdürülebilirliğinin artırılması, deniz ve hava unsurlarının daha etkin ve kesintisiz kullanılması hedefleniyor.
Özellikle Hobart-class destroyer platformları ile F-35A Lightning II savaş uçaklarının, bu altyapı sayesinde daha etkin bir şekilde idame edilmesi ve Avustralya’nın dağıtık, uzun menzilli taarruz kabiliyetinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.