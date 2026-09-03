Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokacak şekilde engelli ve kuralsız sürüş gerçekleştiren bir araca yönelik çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve takip çalışmaları sonucunda tespit edilen araç sürücüsüne 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Kural tanımaz sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

KALDIRIMA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Sürücünün caddede drift atarak tehlikeye davetiye çıkardığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, savrularak kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar dikkat çekti.