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Kaynak: İHA

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen bir aracın görüntülerinin sosyal medyada fark edilmesi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler tarafından tehlikeli hareketlerle diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücünün, S.T. olduğu belirlendi.

96 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI!

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan S.T.’ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 96 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Aynı zamanda S.T., hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.