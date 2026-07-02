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Kaynak: DHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kiralık otomobiliyle seyir halinde olan 20 yaşındaki sürücü D.C.P., trafikte 21 yaşındaki motokurye V.Y.A. ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü D.C.P., pencereden çıkardığı tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan motokurye, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan V.Y.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin otomobili, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden takip edilerek Özlem Caddesi’nde durduruldu. Sürücü D.C.P.’nin yapılan üst aramasında kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirilirken, araç içerisinde ise14 sentetik hap bulundu. Ayrıca, yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0.74 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınarak ifadesi alınan D.C.P., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından D.C.P., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.C.P., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.