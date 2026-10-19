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Kaynak: Haber Merkezi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, 11 Ekim'de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan muayenelerde genel vücut travması geçirdiği ve birinci bel omurunda kırık bulunduğu belirlenen Karakoç, 12 Ekim'de ameliyata alındı. Omurgasındaki kırık 6 vida ve 2 çubuk kullanılarak sabitlendi.

Karakoç'un sol sekizinci ve dokuzuncu kaburgaları ile sağ kürek kemiğinde de kırıklar tespit edildi. Ayrıca karaciğerinde lezyonlar saptanan ve solunum güçlüğü yaşayan Karakoç'un tedavisi Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi ile Göğüs Cerrahisi kliniklerinin ortak takibiyle sürdürüldü.

İYİLEŞME SÜRECİ YAKLAŞIK 3 AY SÜRECEK

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Gürhan Gürçay, Karakoç'un genel sağlık durumunun stabilize olmasının ardından 19 Ekim'de taburcu edildiğini açıkladı.

Karakoç'un iyileşme ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi beklenirken, tıbbi takibi ise hastane uzmanları tarafından evde devam ettirilecek.