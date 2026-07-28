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Kariyerinde kısa sürede büyük bir çıkış yakalayarak bu yaz Benfica'dan Trabzonspor'a katılan Sidny Lopes Cabral, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'DÖRT YIL ÖNCE 5. LİGDEYDİM'

Dünya Kupası'nda turnuvanın en güzel golünü atmasının kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Cabral, kariyerindeki değişimi şu sözlerle anlattı:

"Dört yıl önce Almanya 5. Ligi'nde oynayan bir oyuncudan bugün Dünya Kupası'nın en güzel golünü atmış oyuncu olma mutluluğuna eriştim. Bunun bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu söyleyebilirim. Çok mutluyum ve çok minnettarım."

'HEP KENDİME İNANDIM'

Başarısının arkasındaki en önemli etkenin ekstra çalışma olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Hep kendime inandım, hep özgüvenli oldum. Takımın öğleden sonra antrenmanı olduğunda sabah kendi başıma salona gidip ekstra çalışıyordum. Bugün olduğum noktaya da bu çalışmalar sayesinde geldim." ifadelerini kullandı.

'İLK GÖRÜŞMEDE TRABZONSPOR'A EVET DEDİM'

Transfer sürecine de değinen Cabral, "İlk görüşmede bana olan güveni ve sevgiyi hissettim. Erkek kardeşim ikinci görüşmeyi beklememi istedi ama ben ilk görüşmenin sonunda Trabzonspor'a gitmeliyim, doğru adım bu dedim. Kararımı ilk görüşmede vermiştim."

WAGNER PINA DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Trabzonspor tercihinde takım arkadaşı Wagner Pina'nın da önemli payı olduğunu belirten Cabral, milli takımdan arkadaşının kendisine kulüp hakkında çok olumlu bilgiler verdiğini söyledi.

Pina'nın, Trabzonspor'un genç oyuncuların gelişimine büyük önem verdiğini anlattığını belirten Cabral, kendisinin de gelişimini sürdürebileceği en doğru adresin bordo mavili kulüp olduğuna inandığını ifade etti.

'FATİH TEKKE BANA GÜVEN VERDİ'

Teknik direktör Fatih Tekke ile transfer sürecinde yaptığı görüşmeye de değinen genç oyuncu, "Hocamız, genç oyuncuların gelişimine ne kadar önem verdiğini anlattı. Onun söylediklerinden sonra kendisine inanmam gerektiğini hissettim." diye konuştu.

MESSI İLE FOTOĞRAFINI ASLA SİLMEYECEK

Dünya Kupası'nda Lionel Messi'ye karşı forma giymesini unutulmaz bir anı olarak değerlendiren Cabral, "Dünya Kupası öncesinde umarım Messi ile fotoğraf çektirebilirim demiştim. Bu fırsatı yakaladım ve o fotoğrafı sosyal medya hesabıma yükledim. Asla silmeyeceğim fotoğraflardan biri olacak." dedi.

TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

Trabzonspor taraftarının kendisine gösterdiği ilgiden çok etkilendiğini belirten Cabral, "Trabzonspor taraftarlarına bana gösterdikleri sevginin karşılığını gollerimle, kazanacağımız maçlar ve kupalarla vermek istiyorum. Onlara bir söz verebilirim; Trabzonspor için sahada bütün hayatımı, her şeyimi vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

'TEK ODAĞIM TRABZONSPOR'

Dünya Kupası'nın ardından hakkında çıkan transfer teklifleriyle ilgilenmediğini söyleyen genç futbolcu, tek hedefinin Trabzonspor'da başarılı olmak olduğunu vurguladı:

"Benim tek odak noktam Trabzonspor. Trabzonspor'a faydalı olabilmek istiyorum. Diğer teklifler ve söylentiler benim odağımda değil."