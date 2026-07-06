Trabzonspor'un Portekiz ekibi Vitoria'dan kadrosuna kattığı Noah Saviolo, bu akşam Trabzon'a geldi.

Bordo mavili taraftarların coşkulu tezahüratları eşliğinde Trabzon'a ayak basan Portekizli oyuncu havalimanında kendisini bekleyen basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

'YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELERDE TRABZONSPOR BANA GÜVEN AŞILADI'

Saviolo, “Trabzonspor'la olan görüşmelerde, hocamızla, kulüple olan görüşmelerde Trabzonspor'un bana verdiği en çok şey belki de özgüvendi, bana güven aşıladılar. Zaten genç bir oyuncuyum, hep de söylediğim gibi genç oyuncuların da en büyük ihtiyacı olan şey güvendir. Ben de Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum, Trabzonspor'da oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamak için de sabırsızlanıyorum ayrıca” dedi.

‘2-3 KİŞİYİ ÇALIMLAMAM GEREKİYORSA BUNDAN KORKMAM'

Oyun kimliğiyle alakalı da konuşan Saviolo, "Hocamızın dediği doğru, onu söyleyebilirim onu ifade edebilirim. Gerçekten doğru olan bir şeyi ifade etmiş. Birebirleri, driblingleri, çalım atmayı seven bir oyuncuyum. Eğer 2-3 kişiyi çalımlamam gerekirse topu alırım ve bunu denerim, bunu denemekten korkan bir oyuncu değilim, asla da böyle olmadım. Ama tabii ki sahada görmek lazım, sahada göreceğiz. Ama hocamın bahsettiği durum doğru” diye konuştu.

‘'TARİHTE YER EDİNEBİLİRİZ BELKİ'

Trabzonspor’u tercih etmesindeki sebepleri açıklayan Saviolo şunları söyledi:

“Evet, tabii ki. Ben de burada genç bir oyuncuyum, ben de zaten burayı, Trabzonspor'u seçme sebeplerimden bir tanesi de bu sizin de bahsettiğiniz gibi. Tabii ki Trabzonspor'da olma sebeplerimden bir tanesi de bu aynı zamanda bütün alanlarda en iyi mücadeleyi verebilmek. Olabildiğince fazla sayıda gol atıp, takıma yardımcı olabilmek. Öğrenebilmek. Tabii ki kim bilir işin sonu başka bir yere de gidebilir, tarihte yer de edinebiliriz belki. Ama tabii ki Trabzonspor hedeflerinden bir tanesi, uzun yıllar başarılı olabilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atmak”