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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek başpehlivan unvanını kazanan Erkan Taş, altın kemeri kuşandıktan sonra Kırkpınar'ın köklü geleneklerini yerine getirdi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi adına er meydanına çıkan Erkan Taş, boynundaki altın kemerle Edirne kent merkezinde vatandaşları selamladı. Coşkulu kalabalığın sevgi gösterileri nedeniyle zaman zaman yürümekte zorlanan başpehlivana, 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı ve kuzeni Mustafa Taş da eşlik etti.

ASIRLIK GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ

Kutlamaların ardından Kırkpınar'ın simge geleneklerinden biri olan hamam ziyaretini gerçekleştiren Erkan Taş, Tarihi Saray Hamamı'na geçti. Başpehlivan, hamam girişinde imam tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak karşılandı. Yapılan duanın ardından Taş ve ekibi, gelenek gereği hamama girerek güreşlerin yorgunluğunu attı.