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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Valiliği, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyalarla ilgili sosyal medyada yer alan zehirlenme iddialarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Valilik, 5 Temmuz'da dağıtılan kumanyaları tükettikten sonra rahatsızlık hisseden 4 personelin tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini belirtti. Yapılan muayene, tetkik ve kan tahlillerinde ise gıda kaynaklı zehirlenmeye ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı, personelin genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, zirve kapsamında dağıtılan kumanyaların gıda güvenliği ve hijyen denetimlerinin, hazırlanma sürecinden itibaren Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Valilik, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan iddiaların ardından gerekli incelemelerin yapıldığını ve personelde gıda zehirlenmesi tespit edilmediğini kaydetti.