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2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda turnuvanın ev sahiplerinden ABD'ye karşı oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belçika Millİ Takımı Teknik Direktörü Rudi Garcia, FIFA'nın Folarin Balogun ile ilgili aldığı kararı '1 Nisan şakası olmalı.' diye yorumladı.

BELÇİKA FUTBOL FEDERASYONU FIFA'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı olması gerekirken FIFA'nın kararıyla Belçika maçında oynayabileceği açıklanan Balogun ile ilgili Belçika Futbol Federasyonu sessizliğini bozmuş ve alınan bu karara tepki göstermişti.

RUDI GARCIA: 'FUTBOLU VE DÜRÜSTLÜĞÜ SAVUNUYORUZ'

Rudi Garcia da basın toplantısında, "Dünya Kupası'nda 5 Temmuz'un aslında 1 Nisan olduğunu bilmiyordum. 1 Nisan Şakası olmalı bu. Biz ne milli takımı ne de federasyonu savunmuyoruz, biz futbolu ve dürüstlüğü savunuyoruz.” diye konuştu.