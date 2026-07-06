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Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil karayolundan geçirilen koyun sürüsüne çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, 11 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Siverek-Adıyaman kara yolunun Kalınağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abuzer I. yönetimindeki 06 BVN 413 plakalı otomobil, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Gülçin I. (53), Fadile I. (82) ve Poyraz D. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada sürüdeki 11 küçükbaş hayvan telef olurken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.