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Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, yeni sezona yeni forma sponsoruyla giriş yapıyor.

Bordo-mavili kulüp, New Balance ile 1+1 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.

A TAKIM VE ALTYAPI TAKIMLARINI KAPSAYACAK

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre New Balance, anlaşma kapsamında Basketbol A Takımı ve altyapı takımlarının resmi forma ve ekipman sponsoru olacak.

YENİ FORMALAR TS CLUB'DA SATILACAK

Anlaşma kapsamında hazırlanan New Balance ürünlerinin önümüzdeki günlerde TS Club mağazalarında satışa çıkarılacağı açıklandı.