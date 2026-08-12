Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, yeni sezona yeni forma sponsoruyla giriş yapıyor.

Bordo-mavili kulüp, New Balance ile 1+1 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor'da kaptan Savic'ten kahvaltı organizasyonuTrabzonspor'da kaptan Savic'ten kahvaltı organizasyonuSpor

A TAKIM VE ALTYAPI TAKIMLARINI KAPSAYACAK

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre New Balance, anlaşma kapsamında Basketbol A Takımı ve altyapı takımlarının resmi forma ve ekipman sponsoru olacak.

Trabzonspor'un yeni forma sponsoru açıklandı: 1+1 yıllık sözleşme imzalandı - Resim : 2

YENİ FORMALAR TS CLUB'DA SATILACAK

Anlaşma kapsamında hazırlanan New Balance ürünlerinin önümüzdeki günlerde TS Club mağazalarında satışa çıkarılacağı açıklandı.