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Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonuna Kasımpaşa deplasmanında başlayacak Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde birlik ve beraberlik buluşması gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takımın teknik heyeti ve futbolcuları, kaptan Stefan Savic'in organize ettiği kahvaltıda bir araya geldi.

BAŞKAN DOĞAN TELEFONLA TAKIMA SESLENDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da organizasyon sırasında teknik heyet ve futbolcularla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Doğan, yeni sezon öncesinde takıma başarı dileklerini iletirken birlik ve beraberlik mesajı verdi.

GÖZLER KASIMPAŞA MAÇINDA

Yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavili ekip, sezonun ilk resmi karşılaşmasının hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.