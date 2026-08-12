Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonuna Kasımpaşa deplasmanında başlayacak Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde birlik ve beraberlik buluşması gerçekleştirildi.

Trabzonspor'da kaptan Savic'ten kahvaltı organizasyonu - Resim : 1

Bordo-mavili takımın teknik heyeti ve futbolcuları, kaptan Stefan Savic'in organize ettiği kahvaltıda bir araya geldi.

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BAŞKAN DOĞAN TELEFONLA TAKIMA SESLENDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da organizasyon sırasında teknik heyet ve futbolcularla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da kaptan Savic'ten kahvaltı organizasyonu - Resim : 3

Başkan Doğan, yeni sezon öncesinde takıma başarı dileklerini iletirken birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Trabzonspor'da kaptan Savic'ten kahvaltı organizasyonu - Resim : 4

GÖZLER KASIMPAŞA MAÇINDA

Yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavili ekip, sezonun ilk resmi karşılaşmasının hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.