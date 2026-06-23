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Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, hücum hattı için yeni bir ismi gündemine aldı.

Fanatik'in, Aliou Tounde kaynaklı haberine göre bordo-mavililer, Felipe Augusto'nun ayrılık ihtimaline karşı alternatiflerini değerlendirirken Bamba Dieng transferi için yeniden harekete geçti.

BEDELSİZ TRANSFER FIRSATI

Lorient ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Senegalli santrfor, bonservisini elinde bulunduruyor.

Bu durumun Trabzonspor yönetimi açısından transferi daha cazip hale getirdiği belirtiliyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda toplam 25 maça çıkan Bamba Dieng, 15 gol kaydederek dikkat çeken bir performans sergiledi.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

FATİH TEKKE'NİN ONAYI VAR

Haberde, teknik direktör Fatih Tekke'nin de Senegalli golcüye olumlu baktığı ve transferin gerçekleşmesi halinde kadroda önemli bir alternatif oluşturabileceği aktarıldı.

Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde transferle ilgili girişimlerini hızlandırması bekleniyor.