İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Acun Ilıcalı, Trabzonspor'dan ayrılan scout şefi Eren Mert hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerde birlikte çekildikleri fotoğrafın gündem olmasının ardından konuşan Ilıcalı, Eren Mert'i kulüp bünyesine katmayı değerlendirdiklerini söyledi.

'SICAK BAKTIĞIMIZ BİR İSİM'

Eren Mert ile görüştüklerini doğrulayan Ilıcalı, "Evet, düşünüyoruz. Kendisi açıkçası aklımızda hiç yoktu. Sonuç itibarıyla Trabzonspor bizim dost kulübümüz. Ayrıldığını basından öğrendim. Sonraki günlerde görüştük. Avrupa hayalinin olduğunu söyledi. Avrupa'da yaşamak istediğini söyledi. Bir Türk evladının Avrupa'da başarılı olmak istemesi benim için çok önemli. Sıcak baktığımız bir isim diyebilirim." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DAKİ AYRILIĞI GÜNDEM OLMUŞTU

Eren Mert, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Trabzonspor'daki scout şefliği görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Bordo-mavili kulübün son dönemde gerçekleştirdiği birçok transfer operasyonunda önemli rol oynayan genç futbol adamının ayrılığı, camiada ve futbol kamuoyunda şaşkınlık yaratmıştı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Ayrılık sonrası ortaya atılan çeşitli iddiaların ardından Trabzonspor yönetimi de sürece ilişkin açıklama yapmıştı.

Bordo-mavili kulüp, Eren Mert'in yüksek maddi taleplerde bulunduğunu ifade etmişti.