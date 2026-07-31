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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kıbrıs'taki İngiliz askeri üslerinin İran'a yönelik olası operasyonlarda kullanılmaması gerektiğini dile getirdiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kıbrıs'ta bulunan İngiliz askeri üslerine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

İNGİLİZ ÜSLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

İran devlet basınının aktardığına göre Erakçi, yabancı askeri tesislerin İran'a yönelik operasyonlarda kullanılmasının engellenmesi gerektiğini belirterek, özellikle İngiltere'ye ait Akrotiri ve Dikelya üslerine dikkat çekti.

Tahran yönetiminin açıklaması, ABD ve Batılı ülkelerin bölgedeki askeri faaliyetlerini yakından takip ettiği mesajını verirken, İran'ın aynı gün Bulgaristan'daki ABD askeri konuşlanmasına ilişkin de itirazlarını ilettiği bildirildi.

İran devlet medyasında yer alan bilgilere göre Abbas Erakçi ile Konstantinos Kombos arasındaki telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ve artan askeri gerilim değerlendirildi.

Erakçi'nin görüşmede, Kıbrıs'ta bulunan yabancı askeri üslerin İran'a yönelik herhangi bir askeri operasyonda kullanılmaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

İranlı Bakan'ın özellikle İngiltere'nin Akrotiri ve Dikelya'daki egemen üs bölgelerine işaret ederek, söz konusu tesislerin ABD veya İngiltere tarafından İran'a yönelik operasyonlarda kullanılmasının önlenmesini istediği ifade edildi.

Doğu Akdeniz ile Orta Doğu'ya yakın stratejik konumları nedeniyle Akrotiri ve Dikelya'daki İngiliz üsleri, Londra'nın bölgedeki askeri varlığı açısından kritik önem taşıyor.

Tahran yönetimi daha önce de kendi topraklarının ya da askeri tesislerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin veren ülkelere yönelik uyarılarda bulunmuştu.

Erakçi'nin GKRY yönetimine ilettiği mesajın da bu kapsamda olduğu, İran'ın bölgedeki yabancı askeri tesislerin olası operasyonlarda kullanılmasını doğrudan ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirdiği aktarıldı.