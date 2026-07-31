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Kaynak: AA / DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı görevinden alındı, yerine Atila Bedir atandı. Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cem Kurt getirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapılan atamalara göre; Seval Yılmaz, Karaman İl Müdürlüğü'ne; Müslüm Ferdi Bozkurt, Kilis İl Müdürlüğü'ne atandı. Karaman İl Müdürlüğü'ne, Aksaray İl Müdürü Nurettin Ulaş getirilirken, Aksaray İl Müdürlüğü'ne ise Sezgi Arpacı Elaldı atandı. Manisa İl Müdürü Mustafa Kılıç görevinden alınırken, yerine Kuduret Gültaş getirildi.

Diyarbakır İl Müdürü Aydın Polat görevden alınırken, yerine Malatya İl Müdürü Ali Sait Çeçen getirildi. Malatya İl Müdürlüğü'ne, Elazığ İl Müdürü Ömer Faruk Ergün; Elazığ İl Müdürlüğü'ne, Erzincan İl Müdürü Serdar Demirci; Erzincan İl Müdürlüğü'ne, Hakkari İl Müdürü Abdulhalim Ünalan; Bilecik İl Müdürlüğü'ne de Nejat İlhan atandı.

SGK’DA ATAMALAR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yakup Koç görevden alınırken, yerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İlkay Akçay atandı. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5'inci Bölge Müdürü Mahmut Güneş görevden alınırken yerine, Ümit Gülbağ; 10'uncu Bölge Müdürü Bülent Şirin görevden alınırken yerine, Hasan Acar atandı. Ayrıca 9'uncu Bölge Müdürlüğü'ne Özgür Taşçıoğlu atandı.