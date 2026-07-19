Trabzonspor'un son dönemde yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren scout şefi Eren Mert'in sürpriz bir şekilde kulüpteki görevinden istifa etmesinin ardından çeşitli spekülasyonlar gündeme gelmişti.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın yaşananlarla ilgili düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaların ardından Başkan Ertuğrul Doğan da ayrılık kararının alınmasının altında yatan sebebe dair önemli detayları paylaştı.

ÜMİT ÖZAT ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI AKTARDI

Tandem Sports Youtube kanalında futbol gündemine dair yorumlarda bulunan eski milli futbolcu Ümit Özat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Eren Mert konusunu konuştuğunu belirterek kendisine anlattığı detayları programda aktardı.

'ÖYLE BİR ÜCRET TALEP ETTİ Kİ...'

Ümit Özat, 'Ertuğrul Doğan ile konuştum. Başkan olduğu gibi şeffaf bir şekilde anlatıyorum dedi: 'Bu arkadaş 4 senedir bizimle. Şenol Güneş'in geldiği dönemde neredeyse küme düşme potasına gireceğimiz dönemde tüm transferleri yapan bu arkadaş. Abdullah Avcı'nın şampiyon olduğu seneden sonra yine transferleri yapan bu arkadaş. Görevinden istifa etti, ben onu yanıma aldım danışman olarak sahip çıktım ama bizden öyle bir ücret talep etti ki..

'BU TRANSFERLERE TEK KARAR VEREN KENDİSİ DEĞİL'

"Benim bir düzenim var. Her yerde oyuncu izletiyorum. Ben Trabzon gibi bir şehirde. 6 tane oyuncuya 6 ila 8 milyon Euro arası para verip transfer yaptım. Hem şampiyonluğa oynayacaksın hem de bu genç oyunculara bu paraları verip risk alacaksın. Bu cesareti kim gösterebilir? Bu transferlere tek karar veren kendisi değil ki. Bu oyuncular bize sunuluyor. Bizim orada bir ekibimiz var onlar da izliyor. En son Fatih hoca bakıyor Başkanım bu olsun diyor ve biz oraya yoğunlaşıyoruz.'"

'BİRAZ PR'I SEVİYOR'

Ertuğrul Doğan'ın dediklerini aktardıktan sonra konuyla ilgili yorumlarda bulunan Özat, "Öyle bir hava yaratıldı ki sanki bu arkadaş şapkadan tavşan çıkarmış gibi. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de hakim olan bir adam var bunun PR'ını yapıyor. Çocuk biraz PR'ı da seviyor sanki onu sezdim. Başkanın dediklerine bakarsan 6-8 milyon Euro arası 6 tane oyuncu aldı. 'Hem bu oyuncuları alacaksın hem de şampiyonluğa oynayacaksın kim cesaret eder buna diyor' doğru söylüyor." diye konuştu.