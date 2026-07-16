Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında scout ekibinde görev yapan Eren Mert'in ayrılığı, transfer çalışmaları ve yeni sezon planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kafkas, sürpriz ayrılığı kamuoyunda geniş yankı uyandıran Eren Mert ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

'ÇOK CİDDİ BİR MADDİ TALEP OLDU'

Eren Mert'in ayrılığının gereğinden fazla gündem yapıldığını belirten Zeyyat Kafkas, "Trabzonspor Kulübü'nden bir profesyonel ayrılmış ve iki gündür spor kamuoyunun gündeminde. Bunu anlamak mümkün değil. Maddi konular gündeme geldi. Çok ciddi bir talep oldu ve Trabzonspor'da kulüp menfaatleri her şeyin üzerindedir. Trabzonspor'dan büyük kimse yoktur. Biz, Trabzonspor ile birlikte yürümek istemeyen ya da içinde en ufak bir şüphe bulunan herkesle yollarımızı ayırırız." dedi.

'SON KARARI FATİH TEKKE VERİYOR'

Transfer sistemine de değinen Kafkas, scout ekiplerinin hazırladığı oyuncu havuzunda son sözü teknik direktör Fatih Tekke'nin söylediğini açıkladı.

Kafkas, "İstanbul'da bir ekip, Trabzon'da ayrı bir ekip ve Fatih Tekke'nin teknik ekibinde oyuncu takip eden antrenörlerimiz bulunuyor. Herkes oyuncuları ortak havuza ekliyor. Fatih hocamız tüm analizleri yaptıktan sonra son kararı veriyor." ifadelerini kullandı.

OULAI AÇIKLAMASI

Transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Kafkas, Christ Inao Oulai transferinde sona yaklaştıklarını belirterek, "Kulübüyle büyük oranda anlaşma sağladık. Şimdi oyuncunun kararını bekliyoruz. Transferin birkaç gün içerisinde netleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ONUACHU VE NWAIWU İÇİN KAPIYI KAPATMADI

Paul Onuachu ve Nwaiwu'ya gelen tekliflerle ilgili de konuşan Zeyyat Kafkas iskelet kadroyu korumak istediklerini ancak yüksek tekliflere açık olduklarını belirtti.

Kafkas, "Onuachu'ya Türkiye'den ve Körfez ülkelerinden teklifler geldi. Bu kadroyu bozmak istemiyoruz ancak istediğimiz seviyede çok iyi bir teklif gelirse değerlendirebiliriz. Nwaiwu için de ciddi teklifler var. Son kararı başkanımız verecek." dedi.

DRAGUŞ VE LUNDSTRAM İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Kafkas ayrıca kadro planlaması kapsamında Denis Draguş ve John Lundstram ile yolların ayrılması için görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Trabzonspor'un Avusturya kampında üç hazırlık maçı oynayacağını ve ağustos ayında Göztepe ile İsmail Köybaşı'nın jübilesi kapsamında özel bir karşılaşmaya çıkacağını açıkladı.