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Trabzonspor Benfica'dan Sidny Lopes Cabral transferinin ardından Portekiz'den bir oyuncuyu daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR SAVIOLO İLE 5 YILLIĞINA ANLAŞTI

Bordo Mavililer, Roma ve Benfica'nın da ilgilendiği 22 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Noah Saviolo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Yunus Emre Sel'in haberine göre; Vitoria ile el sıkışan Trabzonspor, Saviolo'yla da 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 10 GOLE KATKI VERDİ

Geçtiğimiz sezon Vitoria formasıyla toplam 36 maçta forma giyen ve 2 gol, 8 asistle oynayan Saviolo'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.