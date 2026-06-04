Real Madrid'de önümüzdeki pazar günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi Jose Mourinho anlaşması resmiyet kazandı.

MOURINHO REAL MADRID'E GERİ DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Mevcut başkan Florentino Perez yeniden seçilmesi halinde; Jose Mourinho'nun Real Madrid'e geri döneceğini doğruladı.

Sezonu kupasız tamamlayan Real Madrid'de Alvaro Arbeloa ile yollar ayrılmıştı. Uzun süredir gündemde tek bir isim konuşuluyordu ve Başkan Perez sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Mourinho'nun takımın başına geçeceğini açıkladı.

PEREZ VİDEO PAYLAŞIMIYLA DUYURDU

Yapılan paylaşımda, 'Televizyonda konuşuyorlar da konuşuyorlar...' yazısının ardından Real Madrid formasıyla beliren Jose Mourinho 'Evet' diyerek Perez'in kampanyasına destek veriyor.

BENFICA MOURINHO YÖNETİMİNDE NAMAĞLUP SEZONDA 3. OLMUŞTU

Son olarak Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho geçtiğimiz sezonu namağlup tamamlamasına rağmen ligi 3. sırada bitirip Avrupa Ligi'ne kalmıştı.

ARDA GÜLER'İN YENİ HOCASI OLACAK

Perez'in seçilmesi halinde teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan Jose Mourinho, yeni sezonda milli yıldız Arda Güler'in hocası olacak.

Geçtiğimiz sezon hem Xabi Alonso hem de Alvaro Arbeloa ile uyum içerisinde çalışan ve yeteneklerini ispatlayan Arda Güler'in muhtemel Mourinho döneminde nasıl bir performans gösteceği ise şimdiden merak konusu oldu.