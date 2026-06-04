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Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Fransız futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken gündeme dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri geldi.

Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'in teknik direktör arayışlarını sürdürdüğü süreçte siyah-beyazlıların Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

SERDAL ADALI ZIDANE İLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Gazeteci Kartal Yiğit'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fransız teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi.

Yiğit, "Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör konusundaki en büyük hedefi Zidane. Görüşme yapıldı. Zidane, Beşiktaş'a sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı.

ITALIANO BEKLEMEDE

Öte yandan siyah-beyazlıların Vincenzo Italiano ile anlaşma noktasına geldiği ancak teknik direktör tercihi konusunda henüz kesin kararını vermedi. Yönetimin, teknik heyet yapılanmasını netleştirmek için temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.

REAL MADRID'DE TARİH YAZMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerinde büyük başarılara imza atan Zidane, Real Madrid'in başında üst üste üç kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak tarihe geçmişti.

Fransız teknik adam ayrıca İspanyol deviyle lig şampiyonlukları ve birçok ulusal kupa zaferi yaşamıştı.

FRANSA İDDİALARI DA GÜNDEMDE

Bir süredir takım çalıştırmayan 53 yaşındaki teknik adamın, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'nın başına geçeceği yönünde iddialar da uzun süredir Avrupa basınında yer alıyor.

Bu nedenle Beşiktaş'ın Zidane hamlesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği futbol kamuoyunda büyük merak uyandırdı.