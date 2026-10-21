UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, yarın sahasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk edecek.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis ve futbolcusu Wagner Pina, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hearts'ın Celtic karşısında aldığı 7-1'lik mağlubiyete dikkat çeken Reis, rakibin bu sonucun ardından reaksiyon göstermek isteyeceğini söyledi.

Alman çalıştırıcı, sakat oyuncuların son durumunu değerlendirirken Trabzonspor'un hedeflerine ilişkin de konuştu.

'7-1'LİK MAĞLUBİYET BİZİM İÇİN TEHLİKELİ'

Hearts'ın Celtic karşısında aldığı farklı mağlubiyetin kendilerini yanıltmaması gerektiğini belirten Thomas Reis, rakibin Trabzonspor karşısında farklı bir görüntü sergileyebileceğini vurguladı.

Kariyerinde benzer bir mağlubiyet yaşadığını hatırlatan Alman teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü büyük mağlubiyetlerin arkasından elbette takımlar iyi bir duruş göstermeye çalışacaklardır. Bunun bir hata olduğunu kanıtlamaya, bunu göstermeye çalışacaklardır. Bu tür mağlubiyetler çok kolay şeyler değil. Ben de kariyerimde benzer durumları maalesef yaşamıştım. Yedi gollü bir mağlubiyetim var benim de. Bu, çok ağır bir şey. Çok kolay şeyler değildir ama dediğim gibi aynı zamanda rakip için de bizim adımıza tehlikeli olacaktır. Çünkü bunu kaybeden, bu şekilde kaybeden bir takım elbette bunun böyle olmadığını, bir hata olduğunu göstermeye çalışacaktır."

Rakibin oyun anlayışını Beşiktaş'a benzeten Reis, "Rakibimiz için kenarlardan rotasyon uygulamaya çalışan, iyi durmaya çalışan, güçlü bir takım olduğunu ifade edebiliriz." dedi.

ONUACHU VE MUSTAFA ESKİHELLAÇ'IN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Trabzonspor'daki sakat futbolcuların durumuna da değinen Thomas Reis, Mustafa Eskihellaç ve Paul Onuachu ile ilgili şunları söyledi:

"Yarın Mustafa Eskihellaç'ın oynaması için biraz erken olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla onun sahalara geri dönüşü için yarın belki biraz erken. Onuachu için şöyle ifade edeyim, Çaykur Rizespor maçını düşünecek olursak belki biraz erken olabilir. Eğer Çaykur Rizespor maçında bizimle beraber olamazsa sonra olacak diye düşünüyoruz."

'KADROMUZDAN MUTLUYUM'

UEFA organizasyonları ile Süper Lig'deki oyuncu listelerinin yabancı futbolcu kontenjanı nedeniyle farklılık gösterdiğini belirten Reis, mevcut kadrosundan memnun olduğunu dile getirdi.

Alman teknik adam, "Hala önümüzde çok vakit var. Değişiklikleri sadece ocak ayında yapabiliyoruz. Hem Süper Lig hem Avrupa aşaması için. Bir değişiklik yapmıştık, uzun dönem sakatlık dolayısıyla bunu yapmıştık. Lig aşamasının sonuna kadar Avrupa'da, Süper Lig'de yine ocak ayında transfer sezonu açılana kadar bu oyuncularla devam etmek zorundayız. Kadromuz bu şekilde ama yine şunu ifade edebilirim, kadromuzdan mutluyum ve bu konuda herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.

'TRABZONSPOR'UN HEDEFİ HER ZAMAN KAZANMAK'

Trabzonspor'un Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerine ilişkin konuşan Thomas Reis, her kulvarda başarılı olmak istediklerini ancak şimdiden şampiyonluk sözü vermenin doğru olmayacağını söyledi.

Reis takımının hedefleri hakkında şöyle konuştu:

"Trabzonspor'un hedefi her zaman olduğu her yerde kazanabilmek, en yüksek başarıya ulaşabilmek. Maç maç, adım adım gitmek durumundayız diye düşünüyorum. Şu an eğer size 'Ligi kazanacağız, Konferans Ligi'nde bunu yapacağız' ya da 'Başka bir kupada bunları kazanacağız' dersem şu an yanlış bir söz vermiş olurum. Elbette bu bize bağlı, bana bağlı, takımıma bağlı, bütün oyuncularımızın göstereceği başarılara bağlı ama tabii ki bunun yanında şansa da ihtiyacınız olan durumlar olacak. Çünkü sağlık durumlarının, bütün oyuncularınızın iyi olması gerekir. Sakatlık çok fazla yaşamamamız gerekir. Bunun için de elbette biraz şans da gerekiyor ama bizim adımıza şunu söyleyebilirim, her turnuvanın her maçı bizim adımıza çok değerli ve çok önemli."

'BAŞARI HER ZAMAN SAHADA OLAN TAKIMINDIR'

Trabzonspor'un son haftalarda aldığı başarılı sonuçları değerlendiren Thomas Reis, "Eğer bir başarı varsa bu başarı her zaman sahada olan takımındır. Dolayısıyla takım eğer mutluysa biz de her şekilde mutlu olmaya çalışıyoruz ama aslında zor bir periyottan geçiyoruz. Bildiğiniz gibi her üç günde bir maç oynamak durumundayız ve bu maçlarda galip de gelseniz, kutlamanız, bunlardan aldığınız tat dahi çok fazla uzun sürmüyor. Çünkü hemen yeni bir maç oynamak durumundasınız. Bunları oynarken de en iyi performansınızı göstermek zorundasınız. Yarın da böyle olacak." ifadelerini kullandı.

'İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ'

Hearts'ın oyun sistemini de değerlendiren Reis, İskoç temsilcisinin önde baskı yapabilen ve kanatlarda farklı rotasyonlar uygulayan bir takım olduğunu söyledi.

Rakibin güçlü yönlerine karşı hazırlık yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Rakibimiz önemli bir takım. İyi bir oyun ortaya koymaya çalışıyorlar. Önde basmaya çalışan ve adam adama baskıyı da uygulamaya çalışan bir ekip. Yarın bilmiyorum bu tarzda bir baskı uygulayacaklar mı ya da neyi tercih edecekler ama elbette beklentilerimiz var. Bunlara da çözüm bulmaya çalışacağız ve onlar da elbette bizim oyunumuza karşı çözümler bulmaya çalışacak. Orta sahada aslında demin de bahsettiğim gibi sol bekleriyle, orta saha oyuncularıyla ve kanat oyuncularıyla yaptıkları, uyguladıkları rotasyonlar var. Bunları da düşününce ilginç bir maç olacağını söyleyebiliriz. İçeride oynadığımız, ev sahibi olduğumuz, puanları da her zaman kazanmak istediğimiz için gelecek olan puanlar umuyorum bizim hanemize yazılacak." dedi.

WAGNER PINA: "HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ"

Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı sağ beki Wagner Pina da karşılaşma öncesinde şu şekilde konuştu:

"Çünkü bizim oyunumuz kazanmak üzerine, her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizim yapmamız gereken de bu. Devam edebilmek, en iyi şekilde kendimizi gösterebilmek istiyoruz. Yarın da böyle olacak, yarın da yeni başlangıç olacak. Bu şekilde başlamalıyız diye düşünüyorum."

'SALAH'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM'

Takım arkadaşı Muhammed Salah ile birlikte oynamanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu ifade eden Wagner Pina, "Muhammed Salah'la birlikte sahanın herhangi bir yerinde oynamak çok güzelken hemen arkasında oynamak daha da güzel aslında. Onunla beraber sahada olmak, rakiplerin ona yaptıklarını görebilmek, onun yaptıklarını görebilmek çok güzel. Temel olarak baktığınızda bize öğrettiği şeyler, bize gösterdiği şeylerin hepsinin çok güzel şeyler olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem saha içerisinde hem de saha dışarısında gerçekten çok önemli bir profesyonel kendisi. Kendisi neyi yapıyorsak, öz güvenli olmamızı ve bildiğimiz şeyi en iyi şekilde yapmamızı gösteriyor. Benim ondan öğrendiğim şeyler bu şekilde." dedi.