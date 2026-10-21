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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin en üst karar organı olan Parti Meclisi’ni (PM) olağanüstü gündemle toplantıya davet etti. 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da YENİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesi kurultay takvimi olacak.

İL KONGRELERİ BU HAFTA SONU TAMAMLANIYOR

Parti teşkilatlarında yürütülen il kongreleri süreçlerinin bu hafta sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor. Kongre süreçlerinin bitimiyle birlikte partinin ilk büyük sınavı olan kurultay aşamasına geçilecek.

KURULTAY ANKARA ARENA'DA YAPILACAK

PM toplantısında alınacak resmi kararın ardından YENİ Parti 1'inci Olağan Kurultayı ilan edilecek.

Kulis bilgilerine göre kurultayın 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.