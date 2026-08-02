Sezon öncesi ikinci etap kampını gerçekleştirdiği Avusturya'daki son hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Udinese'yi Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKKE'DEN SALAH YANITI

Mohamed Salah ile ilgili çıkan transfer iddialarını yanıtlayan Fatih Tekke, "Salah gibi bir ismin Trabzonspor'la anılması çok değerli. Ancak bizim konuşarak beklenti oluşturmaktan ziyade, çalışarak güven kazanmamız gerekiyor. Şu an bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok. Genel hatlarıyla kamp çok iyi geçti." diye konuştu.

TRABZONSPOR YENİ SEZONA YÜZDE 100 HAZIR MI?

Kampın nasıl geçtiğiyle ilgili de genel değerlendirmelerde bulunan Fatih Tekke şunları söyledi:

"Futbolcular genel hatlarıyla çok neşelilerdi. Tabii ki kampta yorulacağız, başka ne zaman yorulacağız? Daha da devam edecek bu. Daha ritmimizi bulmamız, oyuncuların uyumu, fiziksel olarak 90 dakikaları görmemiz gerekiyor. Dinleneceğiz, sonrasında Göztepe ile hazırlık maçımız var, ardından lig başlıyor ve Avrupa var. Dolayısıyla zor bir periyot bizi bekliyor. %100 hazır mıyız? Büyük bir evet diyemem ama iyi olduğumuzu söyleyebilirim."