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Trabzonspor Avusturya kampının son hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Udinese ile karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR'UN UDINESE KARŞISINDAKİ İLK 11'İ

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimimdeki Bordo Mavililer sahaya Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Muçi, Aral ve Onuachu ilk 11'iyle çıktı.

ERNEST MUCI MAÇIN BAŞINDA SAHNEYE ÇIKTI

Walderena Velden'de oynanan maça Trabzonspor fırtına gibi başladı. Aral Şimşir'in asistinde ceza sahası içerisinden dar açıdan net bir şutla ağları havalandıran Ernest Muci henüz 4. dakikada Trabzonspor'u öne geçirdi.

ZANIOLO DİREĞE TAKILDI

Temponun zaman zaman arttığı maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen başka gol sesi çıkmadı. Özellikle mücadelenin son bölümünde İtalyan temsilcisi Nicolo Zaniolo ile gole yaklaştı. Eski Galatasaraylı yıldızın şutunda top direkten geri geldi.

FIRTINA AVUSTURYA KAMPINI GALİBİYETLE TAMAMLADI

İlk iki hazırlık maçında sırasıyla Eintracht Frankfurt'a 3-0 ve Al Sadd'a 1-0 kaybeden Trabzonspor yoğun tempoyla geçen Avusturya kampının son provasında Udinese'yi 1-0 mağlup etti.

59. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Karadeniz Fırtınası bu galibiyetle taraftarlarının da yüzünü güldürdü.